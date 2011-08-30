Яценюк: ЄС має вимагати припинення політичних репресій в Україні

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що Європейський Союз має висунути на адресу чинної влади України вимогу про припинення політичних репресій перед ратифікацією після підписання угоди про політичну асоціацію України та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні журналістам після зустрічі представників Комітету опору диктатурі з дипломатами, акредитованими в Україні від країн Європейського Союзу.

«Ми виступили з позиції щодо необхідності підписання угоди про політичну асоціацію і зону вільної торгівлі з нашими європейськими партнерами. Ми вважаємо, що перед процедурою ратифікації повинні бути поставлені чіткі вимоги щодо зупинення політичних переслідувань та проведення реальної незалежної судової реформи. Це основні висновки», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, зараз найголовнішим питанням є проведення парламентської кампанії 2012 року.

«В Україні повинна бути проведена чесна відкрита і демократична парламентська кампанія. Це те, що забезпечить, в першу чергу, в парламенті перевагу демократичної більшості, яка не підконтрольна Президенту ЯНУКОВИЧУ, це те, що дасть можливість провести чесний і неупереджений суд і дасть можливість Україні дійсно інтегруватися до Європейського Союзу», - переконаний він.

У свою чергу, заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ зауважив, що парламентські вибори не можуть бути визнані демократичними, якщо у них не братиме участі лідер найбільшої опозиційної сили. «Майбутні парламентські вибори не можуть і не будуть вважатися справедливими, чесними і такими, що відповідають європейським стандартам у випадку, якщо в них не буде брати участі лідер найбільшої опозиційної партії. Це враження, яке є від цієї дискусії», - додав він.

«Для дипломатичного корпусу це дуже важливе джерело інформації й оцінки, які дають опозиційні сили. Тому що дипломатичний корпус добре знає позицію, яку висловлює влада через різні джерела, але яку оцінку дає опозиція - не завжди дипломатичний корпус має. Тому такі зустрічі допомагають дипломатам краще зрозуміти ті процеси, які відбуваються, особливо через оцінку представників опозиції», - підкреслив лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК.

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що європейські дипломати стурбовані відсутністю реакції чинної влади України на рекомендації країн Євросоюзу.

«Представники Європейського Союзу стурбовані тими процесами і тенденціями, які відбуваються в Україні, і головне - вони стурбовані тим, що немає реакції на багато питань, які ставляться перед чинним керівництвом України, і на ці питання поки що не надійшло жодної якоїсь зрозумілої відповіді», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.