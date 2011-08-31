Янукович: швидкого позитивного результату не буває

Розпочаті в Україні реформи розраховані не на тимчасовий ефект, вони мають на меті глибоку модернізацію нашої держави, заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Все, що ми зараз розпочали робити в нашій державі, так чи інакше пов’язане з нашим майбутнім. І якщо ми не будемо модернізувати всі сфери нашого життя, модернізувати нашу країну – за нас ніхто цього не зробить», – підкреслив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що реформування країни потребує професіоналізму, системного підходу, і це не може відбутися миттєво. «Тут швидкого позитивного результату не буває – як правило, реформи починають «працювати» через деякий час», – вважає він.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що вже проводиться адміністративна реформа на центральному рівні, на черзі реформа місцевої влади, триває здійснення регуляторної реформи, яка значно спрощує умови ведення підприємницької діяльності.

«Попереду такі досить болючі реформи, як пенсійна, земельна, реформа охорони здоров’я, освіти, житлово-комунального господарства. Всі ці реформи потребують часу та обережного, виваженого підходу», – наголосив Президент, звертаючись до присутніх.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що всі реформи – а до кінця року вони охоплять 21 напрям життєдіяльності нашої держави – тісно пов’язані між собою, відтак «більшість із них будуть працювати, якщо ми підійдемо до них системно і комплексно».