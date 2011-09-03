Литвин розказав у Вільнюсі, чим він найбільше стурбований

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що в українському парламенті і опозиція і більшість повинні чути один одного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні журналістам у Вільнюсі.

«Я думаю, що у вівторок, коли у нас офіційно стартує політичний сезон, він завжди стартує з початком роботи українського парламенту, я думаю, ми всі переконаємося у тому, що всі голоси звучать. Головне, щоб не було бажання перекричати один одного. Головне, щоб чули один одного», - сказав В.ЛИТВИН.

Він упевнений, що і опозиційні, і депутати, що входять у більшість, повинні знайти точки згоди, що визначають розвиток України. «Ось цим я найбільше стурбований. Щоб ми навчилися слухати, діяти, виходячи з інтересів народу, напевно, підпорядкувавши свої політичні устремління і плани завданням розвитку країни», - зазначив голова ВР.