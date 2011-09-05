Москаль: фракції НУ-НС давно не існує

Народний депутат від НУ-НС Геннадій Москаль вважає, що виключити його з фракції не вдасться через відсутність кворуму.

Про це він заявив сайту "Крим. Комментарі", коментуючи інформацію про те, що на засіданні фракції НУ-НС у вівторок може бути розглянуте питання про виключення 21 депутата.

"Фракція "Наша Україна - Народна Самооборона" не може зібратися, бо з 74 депутатів залишилися одиниці, в тому числі і я", - заявив він.

"Щоб було засідання фракції, треба щоб там було 36 депутатів, але їх немає в наявності: всі в тушках-душках, ХДС, "Реформи заради майбутнього", хто - в Партії регіонів, хто - позафракційний. 36 осіб немає в наявності", - сказав Москаль.

За його словами, за чотири роки кворум був всього три місяці, а потім всі розійшлися по різних політичних квартирах.

Москаль упевнений, що фракції НУ-НС як такої вже не існує. "Є праве крило, яке вже давно морально застаріло, і його треба гнати з парламенту. І ліве крило, яке заважає", - зазначив нардеп.

Москаль вважає, що у фракції почалися "маразматичні пошуки ворогів всередині", а їх потрібно шукати "не всередині фракції, а за її межами".

"Це люди, які себе вичерпали, а підняти голос на нинішню владу - кишка тонка. На кого треба гавкати? Бий своїх, щоб свої боялися", - підкреслив він.

"Ця гниль йде від Ющенка і тієї шобли-йо...ли, яку він зібрав. Так що пішли вони до йо... матері. Так і напишіть", - наводить його слова Українська правда.