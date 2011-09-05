Симоненко: є гроші - лікуєшся, ні - помираєш

Реформа медичної галузі в Україні нічого не дасть, заявив лідер КПУ, голова парламентської фракції комуністів Петро Симоненко в ефірі Тернопільської ОДТРК.

"Реформа медичної галузі нічого не дасть ... Комуністи наближали до людей медичні установи, а сьогодні все робиться навпаки - в лікарнях такі ціни, що ніхто не має можливості там лікуватися", - наводить його слова сайт КПУ.

Також лідер партії прокоментував перспективи введення в Україні страхової медицини.

"Її головний принцип: є гроші - лікуєшся, ні - помираєш. Страхова медицина можлива тільки тоді, коли в країні буде створена система гарантованого надання безплатної медичної допомоги всім категоріям громадян ", - наголосив він.