Тимошенко зареєструвала заяву про скоєння злочину суддею та слідчими

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зареєструвала в Печерському районному суді Києві заяву про скоєння злочину суддею Родіоном КІРЄЄВИМ, який розглядає її справу, та слідчими Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перед початком судового засідання у справі екс-прем’єр-міністра.

«Сьогодні до канцелярії Печерського суду було дано дві заяви про вчинення злочину, які були підписані ТИМОШЕНКО Юлією Володимирівною. Зокрема, в одній заяві йдеться про порушення з боку суду: це відмова допитати свідків, це відмова допитати експертів, це відмова долучити до справи матеріали, які захист просить і вважає доказами невинуватості», - сказав адвокат, зауваживши, що і Ю.ТИМОШЕНКО, і її захист вважають такі дії неправомірними.

Крім того, за словами О.ПЛАХОТНЮКА, ще одна заява про порушення кримінальної справи стосується факту недопуску на допит у суд одного з експертів. Як зазначив адвокат, інформацію про неможливість взяти участь у судовому засіданні одного з експертів Київського НДІ судових експертиз через хворобу збирав не суд, а прокуратура. «Ми вважаємо, що тут є ознаки узгодженості дій між прокуратурою та судом, і сьогодні до суду подана заява про вчинення злочину, в тому числі слідчими Генеральної прокуратури», - зазначив О.ПЛАХОТНЮК.