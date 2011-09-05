Україна почала вести ігри, побудовані на блефі?

Директор Інституту української політики Кость БОНДАРЕНКО вважає, що для України родовища сланцевого газу є додатковим аргументом у переговорах із Заходом, а промисловий видобуток сланцевого газу може в перспективі стати причиною банкрутства «Газпрому».

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку К.БОНДАРЕНКО висловив у ході експертного опитування, проведеного інститутом.

«В Україні начебто існує видимий консенсус щодо видобутку сланцевого газу. Тим більше, що існує "благословення" на вищому рівні: якщо "за" ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ, БОЙКО, то навряд чи хтось буде "проти". Для України родовища сланцевого газу - додатковий аргумент у переговорах із Заходом. У Європі розуміють, що Україна - це не лише газопровід. Навіть якщо будуть побудовані обхідні шляхи - Північний і Південний потоки - а їх уже добудовують, Україна матиме деякі конкурентні переваги. Україна може сьогодні під час переговорів із західними інвесторами нагадувати і про сланцевий газ, і про найбільше в Європі природне Богородчанське газосховище, і про трубопроводи, і про чорноморський шельф, і про інші моменти», - вважає експерт.

При цьому К.БОНДАРЕНКО додав, що сьогодні Росія активно підтримуватиме тих політиків, які будуть готові виступати з критикою ідеї розробки сланцевого газу.

«Україна, як будь-яка держава світу, намагається забезпечити свої інтереси в різних сферах. А енергетична галузь є складовою частиною системи національної безпеки. В цьому відношенні Україна почала вести свою достатньо віртуозну гру, яка багато в чому нагадує енергетичні ігри покійного Гейдара Алієва. Ігри, побудовані на блефі: ніхто ніколи не знав, скільки в Азербайджану нафти, але при цьому Алієв використовував каспійську нафту як чинник у переговорному процесі й з США, й з Іраном, й з Росією, й з ЄС, й з Україною, будував плани з перекачування каспійської нафти до Європи тощо. Та ж ситуація й з українським сланцевим газом: ніхто не знає ні його обсягів, ні можливостей промислового використання, проте вже починають говорити про перспективи видобутку й про можливість укладення ф`ючерсних контрактів. Саме тому сланцевый газ може ще деякий - ризикну припустити, досить тривалий - час бути серйозною картою в переговорах із Москвою. В «Газпромі» розуміють, що якщо видобуток сланцевого газу виявиться не блефом, а реальністю, перспективи банкрутства «Газпрому» - питання часу (останніми роками у «Газпрому» - серйозні проблеми з кредиторами і з самим видобутком газу й розвідкою родовищ). Цілком можливо, що Україна, Польща, країни Балтії та інші держави, зацікавлені у видобутку сланцевого газу, зможуть скласти конкуренцію Росії й запропонувати вигідніші схеми поставок енергоносіїв до Західної Європи», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

У повідомленні також зазначається, що 7 вересня в Інституті Горшеніна пройде круглий стілна тему: «Україна та Росія на порозі нового газового конфлікту?».