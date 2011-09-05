Міліція затримала на Хрещатику людей, які встановлювали намети

Міліція затримала кількох громадян, які сьогодні у незаконний спосіб намагалися поновити намети на протилежному від Печерського райсуду Києва боці Хрещатика, склавши адміністративні протоколи за злісну непокору законним вимогам працівників міліції.

Як повідомили УНІАН у ВГЗ ГУ МВС України в м. Києві, близько 16.30 на непарній стороні Хрещатика на тротуарі навпроти арки, що веде до Печерського районного суду Києва, у якому відбувається судовий процес над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, група громадян, які відносять себе до однієї із неформальних громадських організацій, незаконно намагалася встановити туристичні намети. На вимоги працівників міліції пред’явити дозвільні документи ці громадяни відреагували зухвало, а на прохання припинити монтаж наметів «проявили злісну непокору».

За ці дії, як зазначили у міліцейському главку, кілька представників громадської організації були затримані і на них було складено адміністративний протокол за злісну непокору законним вимогам працівників міліції, після чого затриманих відвезли до Шевченківського райуправління міліції з метою у подальшому передати у суд складені на них адміністративні протоколи.

Крім того, 5 наметів, які представники ГО встигли встановити, вилучені як речові докази вчинення протиправних дій затриманих громадян.

За даними ВГЗ, усі правопорушення, які чинили громадяни, були задокументовані, у тому числі за допомогою технічних засобів. Підсумовуючи викладене, у столичному главку підкреслили, що «міліція діяла згідно з чинним законодавством та у рамках своїх повноважень».

Разом з тим, у ВГЗ спростували інформацію окремих ЗМІ про те, що міліція власноруч вдалася до демонтажу наметів.