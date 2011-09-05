Кірєєв спитав у Лівінського про відносини з Тимошенко

Допит колишнього керівника апарату із забезпечення діяльності прем’єр-міністра Михайла ЛІВІНСЬКОГО як свідка у кримінальній справі проти колишньої глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО тривав у Печерському районному суді Києва понад шість годин.

Як передає кореспондент УНІАН, наприкінці допиту головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ і представник державного обвинувачення прокурор Василь БАЙРАЧНИЙ піддали сумніву об’єктивність наданих М.ЛІВІНСЬКИМ показів.

«Я бачив вас на початку судового засідання у футболці з написом «Свободу політв’язням!». Чи можуть ваші покази вважатися об’єктивними?», - запитав прокурор.

Головуючий у справі суддя спочатку відреагував на протест захисту Ю.ТИМОШЕНКО та зняв це питання.

Пізніше Р.КІРЄЄВ все ж таки запитав у М.ЛІВІНСЬКОГО про стосунки з Ю.ТИМОШЕНКО. Свідок зазначив, що є керівником служби голови партії «Батьківщина».

«Тобто ви працюєте в партії, яку очолює підсудна? І є її підлеглим?», - перепитав суддя.

Проте в цю ситуацію втрутилася Ю.ТИМОШЕНКО, яка заявила, що Р.КІРЄЄВ є «безпосереднім підлеглим Президента В.ЯНУКОВИЧА і виконує його вказівку щодо політичних репресій».

«Крім того, ви допитали М.АЗАРОВА (Миколу АЗАРОВА – нинішнього прем’єр-міністра України) і Ю.БОЙКА (Юрія БОЙКА – міністра палива та вугільної промисловості), які також ж безпосередніми підлеглими В.ЯНУКОВИЧА», - додала екс-прем’єр.

У свою чергу, суддя розцінив ці зауваження Ю.ТИМОШЕНКО як зволікання з розглядом її справи і перешкоджання встановленню істини.