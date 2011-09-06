Нашоукраїнці хочуть вигнати з фракції нардепів, які голосують з більшістю

Депутатська група партії «Наша Україна» підтримує рішення про виключення із фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» депутатів, які голосують спільно з більшістю.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві групи.

«Партійна група «Нашої України» послідовно підтримує очищення і оздоровлення діяльності фракції «Наша Україна – Народна Самооборона». Фракція має відновити консолідовану законотворчу діяльність на платформі захисту національних інтересів та однозначної опозиційності до антиукраїнської діяльності теперішньої влади», - йдеться у документі.

«Депутати, які голосують за антинародні законопроекти влади, безумовно, мають бути виключені з фракції», - переконані у «Нашій Україні».

Члени групи наголошують, що для опозиційних сил у ВР настав час діяти разом для того, щоб ефективно протистояти антинародній політиці влади, і що парламентська опозиція зобов’язана об’єднати зусилля для протидії політичним репресіям, прийняття демократичного закону про вибори до парламенту, захисту української мови та національного суверенітету.

«Тільки спільними діями ми зможемо захистити добробут українців та протидіяти прийняттю антисоціальних положень урядових проектів земельного законодавства, пенсійного закону, законів в сфері ЖГК, освіти та охорони здоров’я», - йдеться у заяві.

*** Партійну групу «Нашої України» у парламенті було створено навесні 2011 року. До групи увійшли 11 депутатів: Станіслав АРЖЕВІТІН, Володимир В`ЯЗІВСЬКИЙ, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Володимир КАРПУК, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Микола КУЛЬЧИЦЬКИЙ, Віктор МАТЧУК, Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Андрій ПАРУБІЙ, Зіновій ШКУТЯК, Петро ЮЩЕНКО. Главою групи було обрано З.ШКУТЯКА.