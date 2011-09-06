Лікарі були в СІЗО у Луценка і хочуть прийти ще

Комісія у складі провідних фахівців Міністерства охорони здоров’я України не змогла встановити діагноз колишньому міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ і вирішила дообстежити його найближчими днями.

Як повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України, сьогодні згідно з дозволом Печерського районного суду м.Києва для додаткового обстеження стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА до Київського СІЗО прибула комісія з провідних фахівців МОЗ України. В тому числі були лікарі, які проводили попередні обстеження стану здоров’я екс-міністра внутрішніх справ, а саме у травні та серпні п.р.

Медичними фахівцями було проведено огляд Ю.ЛУЦЕНКА. За результатами огляду комісією складено висновок про необхідність дообстеження (в тому числі лабораторного) Ю.ЛУЦЕНКА для встановлення діагнозу, яке буде проведено найближчим часом. Акт підписано всіма членами медкомісії.

Претензій чи скарг з боку Ю.ЛУЦЕНКА до персоналу Київського СІЗО або членів комісії не надходило, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО відмовився від проходження додаткового обстеження в умовах СІЗО представниками Міністерства охорони здоров’я.

Ю.ЛУЦЕНКО піддав сумніву можливість проведення обстеження і встановлення точного діагнозу портативним апаратом УЗД і вкотре поставив питання про проведення повного обстеження і лікування у спеціалізованій клініці.

Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що таким чином “влада затягує час і замість надання медичної допомоги організовує видимість нових обстежень. Результати клінічних висновків від 30 серпня грунтуються на даних гастроскопії шлунку і доплерографії судин стравоходу та сучасного УЗД. “Уточнювати” ці дані в умовах СІЗО мануальним шляхом – абсурд”.