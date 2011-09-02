Луценко відмовився від медобстеження в СІЗО

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО відмовився від проходження додаткового обстеження в умовах СІЗО представниками Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Народна самооборона”, про це сказала його дружина Ірина ЛУЦЕНКО.

«Повторна комісія у складі двох жінок-лікарів із портативним апаратом УЗД сьогодні у камері СІЗО намагалася провести медобстеження мого чоловіка. Юра відмовився», – сказала І.ЛУЦЕНКО.

Вона додала, що одна з жінок-лікарів – Наталія ХАРЧЕНКО - представилася головним гастроентерологом України. На запитання Ю.ЛУЦЕНКА, скільки головних гастроентерологів в Україні, якщо його вже двічі обстежував головний гастроентеролог України, професор кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету ім. О.Богомольця Сергій ТКАЧ, Н.ХАРЧЕНКО зауважила, що вона лікар-науковець.

Ю.ЛУЦЕНКО піддав сумніву можливість проведення обстеження і встановлення точного діагнозу портативним апаратом УЗД у межах камери СІЗО лікарями-теоретиками і вкотре поставив питання про проведення повного обстеження і лікування у спеціалізованій гастроентерологічній клініці.

У «Народній самообороні» також зазначають, що, за наявною інформацією, Н.ХАРЧЕНКО є деканом терапевтичного факультету Національної медакадемії післядипломної освіти ім. Шупика.

Виходячи із цього, Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що таким чином “влада затягує час і замість надання медичної допомоги організовує видимість нових обстежень. Результати клінічних висновків від 30 серпня грунтуються на даних гастроскопії шлунку і доплерографії судин стравоходу та сучасного УЗД. “Уточнювати” ці дані в умовах СІЗО мануальним шляхом – абсурд”.

Він заявив, що не збирається використовувати діагноз лікарів для спроб вийти з тюрми, бо “цілком усвідомлюю залежність суду від керівництва країни, яке дало наказ ув`язнити двох лідерів опозиції. Я вийду з тюрми не через стан здоров`я, а через невиновність, скільки б часу це не зайняло. Єдина моя вимога – дати можливість отримання необхідного лікування, щоб дожити до цього часу”.