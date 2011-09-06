«Батьківщина» намагається спіймати Януковича на брехні

В партії «Батьківщина» вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА продемонструвати відео, яке б доводило його твердження про те, що опозиціонери 24 серпня били міліціонерів палками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, відповідну заяву В.ЯНУКОВИЧ зробив в інтерв’ю газеті «Коммерсантъ-Украина».

У «Батьківщині» наголошують, що відзначення Дня Незалежності, що «ознаменувалося беззаконням з боку керівництва МВС, яке незаконно перекрило вулицю Володимирську в Києві та всіма силами намагалося спровокувати масові безпорядки, знімалося на камери десятками українських та закордонних телеканалів, не говорячи вже про топтунів з відеокамерами із СБУ та МВС».

У партії вважають, що В.ЯНУКОВИЧ має надати докази громадськості на підтвердження своїх слів про побиття опозиціонерами міліціонерів.

Принагідно «Батьківщина» повторює вимогу опозиції порушити кримінальну справу проти керівництва МВС за протиправне перешкоджання мирним зібранням громадян, зокрема, за протидію відзначенню 20-ї річниці Незалежності України.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня учасники багатотисячного мітингу, організованого Комітетом опору диктатурі з нагоди Дня Незалежності України, мали намір йти пішою ходою до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ прийняту ними резолюцію.

Проте бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перекрили вулицю Володимирську, щоб не допустити прохід колони. Також вулиця була перекрита автозаками й автобусами з «беркутівцями».

Прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що в центрі Києва десятки учасників ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу.

У свою чергу Головне управління МВС України в м. Києві заявило, що учасники акції поранили шістьох міліціонерів.

25 серпня було порушено кримінальну справу за фактами зіткнень «між правоохоронцями й представниками ряду політичних партій, об`єднань і організацій», які відбулися в столиці 24 серпня (за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України "хуліганство").