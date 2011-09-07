Гриценко про п'ять економічних понять нинішньої влади

Підприємці сьогодні найбільш залякана категорія людей в країні. Таку думку в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV висловив голова партії «Громадянська позиція», голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата України, А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що «за будь-якого складу уряду існувала корупція і розкрадання бюджетних коштів. Відмінність нинішньої влади – у створенні інфраструктури цієї корупції». За його словами, погіршення ситуації, можливо, відбувається тому, що «Леонід КУЧМА мав просто диплом інженера, Віктор ЮЩЕНКО був кандидатом наук, а Віктор ЯНУКОВИЧ – вже доктор наук, професор зі своїми поглядами на економічну теорію».

Народний депутат відзначив, у Президента навіть існує власний економічний словник, проте його команда запам’ятала з нього лише окремі слова. До цих слів, сказав голова «Громадянської позиції», належать: «монополія», «відкат», «оффшори», «лох» і «смотрящий».

А.ГРИЦЕНКО пояснив популярність кожного такого слова серед команди В.ЯНУКОВИЧА.

«Монополія за В.ЯНУКОВИЧА впроваджується всюди. Д.ФІРТАШУ віддають газ і титан, Р.АХМЕТОВУ – вугілля, комусь одну область, іншому – другу, тощо. Все віддається в чиїсь руки, - зазначив народний депутат. – Така монополія і на центральному, і на місцевому рівнях призводить до диктату цін та знищення конкуренції».

«Спробуйте зараз піти на «7-й кілометр» і поконкурувати з тими, хто там рулить, якщо у вас є хист до продажу. Отримаєте битою по голові і на цьому вся конкуренція закінчиться», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Відкати, за даними голови «Громадянської позиції», сьогодні сягнули рекордних 50%. Боротися ж з таким рівнем корупції, на його переконання, важко, особливо враховуючи те, що СБУ – структуру, покликану арештовувати хабарників, - очолює «мільярдер, медійний магнат, а зараз іще й генерал армії ХОРОШКОВСЬКИЙ, партнер ФІРТАША».

«Така структура не може боротися з корупцією», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Не уявляють свого життя в Україні представники владної команди і без оффшорів. Адже, на думку голови «Громадянської позиції», вони вважають, що тільки лохи платять податки в Україні.

«Через те, що усе вивозиться в оффшори і там тихенько витрачається, не вистачає коштів у бюджеті для пенсіонера, медика, вчителя, солдата, міліціонера та решти громадян», - відзначив народний депутат.

А.ГРИЦЕНКО також наголосив, що команда чинного Президента вважає підприємців, що створили маленький, середній чи крупніший бізнес, наївними людьми, які безпідставно вважають цей бізнес власним.

«Кинути лоха сам бог велів» - це ще один постулат їхньої економічної теорії, - зазначив голова «Громадянської позиції». – На підприємство, яке хтось собі запримітив, заганяють силові структури, податкову, міліцію та СБУ з позаплановими перевірками, арештовують документи, головного бухгалтера тощо... Потім показують, що десь є смотрящий, який може допомогти. Він, у свою чергу, порадить, на кого переписати 50%, а на кого 30% бізнесу, аби вирішити питання. І зараз таке діється масово по всій країні», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Саме тому, впевнений народний депутат, на жаль, найбільш залякана категорія людей в країні зараз та, яка мала би бути найбільш активною – підприємці.