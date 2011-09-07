Власенко думає, що Тимошенко посадять мінімум на 7 років

Екс-прем`єр Юлія Тимошенко отримає пряме покарання в вигляді позбавлення волі на 7-10 років.

Таку думку озвучив депутат від БЮТ, захисник Тимошенко Сергій Власенко в ефірі 5 каналу.

Відповідаючи на питання, чи вірить він, що суд може винести екс-прем`єру виправдальний вирок, він заявив: "Ні, не вірю".

"Ви мене запитали про виправдальний вирок. Я в це не вірю. Я не розумію, навіщо людину незаконно 30 днів тримати у в’язниці. Для того, щоб винести виправдальний вирок?", - додав депутат.

Відповідаючи на запитання, чи може вирок Тимошенко бути умовним, Власенко зазначив: "Вирок може бути будь-який".

"Суддя створив настільки великий юридичний хаос у цій справі, що він може зробити будь-що, і це не буде виглядати більшим сюрреалізмом, ніж він вже наробив", - уточнив депутат.

"Але, виходячи з того, як розвивається процес. Виходячи з того, що робиться. Я переконаний в тому, що вирок буде, він буде найближчим часом, і це буде пряме покарання, передбачене статтею 365 частиною 3 від 7 до 10 років", - вважає Власенко.

"Я бачу розвиток подій саме таким чином", - підсумував він.

Українська правда