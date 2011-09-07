Міністр закордонних справ Словаччини мав розмову з Турчиновим

Після переговорів з Віктором Януковичем, Миколою Азаровим та главою МЗС України Грищенком міністр закордонних справ Словаччини Мікулаш Дзурінда зустрівся з першим заступником голови партії «Батьківщина» Олександром Турчиновим. Про це повідомляє прес-служба БЮТ.

Під час розмови було обговорено питання євроінтеграційних перспектив України, внутрішньополітичну ситуацію в нашій державі, в тому числі і суд над Юлією Тимошенко, який, за словами Турчинова, дискредитує Україну в очах всього світу.

Олександр Турчинов запевнив зарубіжного гостя: "Українська опозиція вважає питання євроінтеграції України одним із пріоритетних завдань, яке влада, що розв’язала в країні політичні репресії, ставить під серйозну загрозу".