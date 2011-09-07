360-річчя митрополита Тобольського і всього Сибіру святкуватимуть в Україні

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про відзначення 960-річчя з дня заснування Києво-Печерського монастиря святим Антонієм».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 297 із 345 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У постанові зазначається, що 2011 року виповнюється 960-річчя з дня заснування Києво-Печерського монастиря святим Антонієм.

Верховна Рада також підтримала постанову «Про відзначення 955-річчя з дня народження преподобного Нестора Літописця». За дане рішення проголосувало 300 із 344 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У постанові зазначається, що у листопаді 2011 року виповнюється 955 років з дня народження Нестора Літописця.

Парламент підтримав постанову «Про відзначення 810-річчя з дня народження першого короля Русі-України Данила Галицького». За дане рішення проголосувало 263 із 344 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У 2011 року виповнюється 810 років з дня народження Данила Галицького - князя Галицько-Волинського, великого князя Київського, першого короля Русі-України (з 1253 року).

Крім того парламент підтримав постанову «Про відзначення 360-річчя з дня народження святителя Іоанна Максимовича, митрополита Тобольського і всього Сибіру». За дане рішення проголосувало 228 із 344 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Цими постановами передбачено, що Кабінет міністрів України у двотижневий термін має утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні цих дат.

Усі проекти постанов на розгляд парламенту вніс народний депутат від НУ-НС Петро ЮЩЕНКО.

Після їхнього ухвалення народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ назвав дивним те, що людину, яка відстоює національні інтереси, виключили із фракції НУ-НС.

У відповідь народний депутат Зіновій ШКУТЯК закликав М.ЧЕЧЕТОВА не видавати «бажане за дійсне», оскільки ніякого рішення про виключення П.ЮЩЕНКА із фракції не ухвалювалося.