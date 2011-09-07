Мельниченка не випустили до Польщі

Сьогодні лідера політичного руху «Українська люстрація», екс-майора Управління держохорони Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА співробітники Мостицького прикордонного загону при перетині Краковецького посту, посилаючись нібито на рішення Генеральної прокуратури, не випустили із України.

Про це повідомляє сайт М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО офіційно запрошений для виступу на ХХІ Економічний форум у Криниці-Здруй (Польща) на тему "Європейські дилеми: партнерство чи суперництво?". Його виступ із доповіддю запланований на 8 вересня о 14.55.

На цьому форумі також будуть присутні Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК, екс-президент Польщі Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ, віце-прем’єр України Андрій КЛЮЄВ, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛЛІ, екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО, прокурор США Богдан ВИТВИЦЬКИЙ та інші видатні політичні діячі світу.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО мав доповідати про стан корупції в Україні, а також роль колишніх президентів Леоніда КУЧМИ та Выктора ЮЩЕНКА, а також чинного глаив держави Віктора ЯНУКОВИЧА у боротьбі із нею.

«Як мені вдалося з’ясувати, нібито постанови Генеральної прокуратури України від 26 серпня, на яку посилаються прикордонники, не існує. Разом з тим, у мене є офіційне підтвердження ГПУ, датоване також 26 серпня, що ГПУ не розслідує кримінальну справу щодо мене, тому жодних постанов воно процесуально не може виносити, а кримінальна справа, поновлена суддею КІРЄЄВИМ ще 7 серпня, була передана в Службу безпеки України. Тож є всі підстави вважати, що недопущення мене з доповіддю на міжнародний Економічний форум є однозначно підривом в очах світової спільноти довіри до намірів Президента ЯНУКОВИЧА у боротьбі із корупцією. На цьому прикладі Європа буде гудіти, що українська влада переслідує ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКА, а тепер ще й МЕЛЬНИЧЕНКА. Мені прикро, що весь негатив ляже на Президента ЯНУКОВИЧА», - заявив він.

«Звертаюсь до Віктора Федоровича із проханням особисто втрутитися в дане питання, адже я ще 2 вересня звернувся із офіційною заявою на ім’я голови СБУ ХОРОШКОВСЬКОГО, в якій я попередив про провокації, що готуються проти України. Прошу Вас, Вікторе Федоровичу, ознайомитися із моєю заявою», - додав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«На моє глибоке переконання, це робота голови ВРУ ЛИТВИНА для того, щоб мою доповідь не почули європейці. Але я зроблю все, щоб моя доповідь пролунала на європейському форумі у передбачений програмою час», - повідомив лідер «Української люстрації».

Сайт М.МЕЛЬНИЧЕНКА також нагадує, рідний брат голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА Микола ЛИТВИН очолює Державну прикордонну службу України.