У будівлі Апеляційного суду Криму - обшуки й виїмка документів

У будівлі Апеляційного суду Автономної Республіки Крим проходять обшуки й виїмка документів.

Як повідомили ZN.UA судді Апеляційного суду, обшуки й виїмку документів проводить старший слідчий кримської прокуратури в особливо важливих справах МОРОЗОВ у супроводі співробітників СБУ. Виїмка документів проводиться у відділі кадрів, секретній частині й у серверній, де зберігається електронний архів суду.

Голова Апеляційного суду Сергій ЛУНІН повідомив ZN.UA, що зараз перебуває в Києві, й про інцидент у суді дізнався від своїх співробітників. Він також не зміг відповісти на запитання, з чим пов`язаний обшук і виїмка документів. Водночас С.ЛУНІН підкреслив, що обшук у суді може проводитися лише за ухвалою суду загальної юрисдикції.

«Наскільки мені відомо, таке рішення жоден суд не виносив. Старший слідчий прокуратури АР Крим МОРОЗОВ відмовився надати копію ухвали співробітникам суду. Ухвала підписана слідчим і, наскільки мені відомо, обшук не був узгоджений з прокурором АРК Степаном МОЛІЦЬКИМ», – додав С.ЛУНІН.

У Кримському главку СБУ те, що відбувається коментувати відмовляються. В прокуратурі Криму обіцяють надати інформацію протягом дня.

За інформацією джерел ZN.UA у правоохоронних органах, обшук в Апеляційному суді Криму може бути пов`язаний із порушеною недавно кримінальною справою за фактом розголошення державної таємниці.