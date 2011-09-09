В НУ закликають партії викинути зі списків тих, «хто себе дискредитував»
Наливайченко про політичну корупцію
Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє про готовність його партії відстоювати справедливе виборче законодавство.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це він заявив на конференції «Демократичні процеси в Україні 1991-2011. Результати двадцяти років», організованій Фондом Конрада Аденауера.
«Ми налаштовані відстоювати справедливе виборче законодавство, щоб у 2012 році парламент був переобраний і всі політичні корупціонери були звільнені. Саме вибори ми розглядаємо як можливість звільнити владу з роботи», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
На його переконання, щоб подолати політичну корупцію, слід працювати з молоддю, з громадськими організаціями, а також відмовитися від тих людей, які себе дискредитували, і не дати їм шансу знову потрапити в політику.
Також В.НАЛИВАЙЧЕНКО звернувся із закликом до демократичних політичних сил відкрити власні лави і списки для приходу активної молоді, нових людей з громадського сектору.
За його словами, в Україні на посткомуністичній основі було збудовано корумповану політичну систему, насамперед у питаннях виборів, і саме це є причиною того, що за 20 років Незалежності Україна має зруйнований парламентаризм і відсутність реального впливу громадян, неурядових організацій та місцевих громад. «Насамперед у питанні фальшування та політичного корумпування виборів і лежить причина усіх цих негативних явищ», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. При цьому він зазначив, що політикам і громадськості слід готуватися до протидії фальсифікаціям на найближчих виборах.
«Потрібно поборотися за кожного молодого активного українця, який хотів би прийти в політику. Відкинути всі чвари і відстояти у парламенті хоча б існуючий закон про вибори, тому що проведення виборів за новими правилами ПР і комуністів – це вкорінення політичної корупції і позбавлення людей права вибору», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.