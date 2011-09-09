В НУ закликають партії викинути зі списків тих, «хто себе дискредитував»

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє про готовність його партії відстоювати справедливе виборче законодавство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це він заявив на конференції «Демократичні процеси в Україні 1991-2011. Результати двадцяти років», організованій Фондом Конрада Аденауера.

«Ми налаштовані відстоювати справедливе виборче законодавство, щоб у 2012 році парламент був переобраний і всі політичні корупціонери були звільнені. Саме вибори ми розглядаємо як можливість звільнити владу з роботи», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його переконання, щоб подолати політичну корупцію, слід працювати з молоддю, з громадськими організаціями, а також відмовитися від тих людей, які себе дискредитували, і не дати їм шансу знову потрапити в політику.

Також В.НАЛИВАЙЧЕНКО звернувся із закликом до демократичних політичних сил відкрити власні лави і списки для приходу активної молоді, нових людей з громадського сектору.

За його словами, в Україні на посткомуністичній основі було збудовано корумповану політичну систему, насамперед у питаннях виборів, і саме це є причиною того, що за 20 років Незалежності Україна має зруйнований парламентаризм і відсутність реального впливу громадян, неурядових організацій та місцевих громад. «Насамперед у питанні фальшування та політичного корумпування виборів і лежить причина усіх цих негативних явищ», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. При цьому він зазначив, що політикам і громадськості слід готуватися до протидії фальсифікаціям на найближчих виборах.

«Потрібно поборотися за кожного молодого активного українця, який хотів би прийти в політику. Відкинути всі чвари і відстояти у парламенті хоча б існуючий закон про вибори, тому що проведення виборів за новими правилами ПР і комуністів – це вкорінення політичної корупції і позбавлення людей права вибору», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.