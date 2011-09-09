ІІІ Міжнародний фестиваль кіно для дітей та юнацтва «Крила 2011»

3-7 жовтня у Києві проходитиме Третій Міжнародний фестиваль кіно для дітей та юнацтва «Крила 2011».

Фестиваль ініційований Продюсерською агенцією «Артмедіа».

Оргкомітет Фестивалю кіно для дітей та юнацтва «Крила 2011» повідомляє, що цього року фестиваль проходитиме в ЦКМ СБУ (вул. Іринінська, 6).

У програмі фестивалю 8 стрічок, відібраних оргкомітетом із 57 заявлених. Особливістю цьогорічного кінофоруму є проведення в рамках фестивалю Днів кіно Данії.

Фестиваль проходить за підтримки компаній «ВТБ Банк», Представництва Компанії Ново Нордіск А/Т (Данія) в Україні та Молдові, «ЛЕГО Україна».

Співорганізаторами фестивалю виступають:

Скандинавська гімназія м. Києва

Посольство Королівства Данія в Україні

Чеський центр у Києві

Посольство Королівства Нідерландів в Україні

Російський культурний центр у Києві.

Традиційно глядачі визначатимуть кращі фільми в номінаціях:

кращий фільм фестивалю

кращий фільм для підлітків

кращий фільм для дітей

краща дитяча роль.

Відкриється фестиваль 3 жовтня об 11.30 данською картиною «Карла і Катрін».

На Відкриття запрошені посли та представники посольств Данії, Нідерландів, Чехії, Росії.

Очікується участь у церемонії відкриття режисера російського конкурсного фільму «Остання гра з ляльками» Георгія НЕГАШЕВА.

Повна інформація про фестивальні фільми на www.artmedia.kiev.ua

Акредитація на Відкриття фестивалю для бажаючих за адресою: artmedia@gala.net.