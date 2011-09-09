Лукашенко: Знаєте, до чого дійшов МВФ? - Вимагають звільнити політв'язнів!
Від допомоги не відмовляться
Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО має намір продовжувати вибудовувати відносини із західними країнами.
Про це він заявив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє агентство БелТА.
«Робили ми назустріч Заходу кроки і робимо. Я не хочу, щоб у нас були погані відносини із Заходом», — сказав О.ЛУКАШЕНКО.
За його словами, Білорусь ніколи б не відмовилися від допомоги нині: ні від західної, ні від російської, ні від китайської.
«Такі пропозиції є. Ми їх одержимо, хоче цього опозиція чи ні», - наголосив О.ЛУКАШЕНКО.
Він також заявив, що вважає неприйнятними політичні вимоги, висунуті владі Білорусі Міжнародним валютним фондом.
«Знаєте, до чого дійшли вони — економісти, фінансисти? Вони від нас вимагають звільнення політв`язнів! Та як же це стосується МВФ? Які ув’язнені? Ви ж займаєтеся фінансами, економікою», — сказав О.ЛУКАШЕНКО.
Він відзначив, що в Кримінальному кодексі Білорусі немає політичних статей, а тому не може бути й мови про політв`язнів.
Крім того, Президент вважає, що Заходу ще слід повчитися у Білорусі вибудовувати демократичні суспільства.
«Ніякої демократії там немає. Їм ще треба вчитися демократії в Білорусі. Яка може бути демократія, якщо вони розбомбили цілу країну - Лівію? - За їхніми підрахунками, загинуло більш як 100 тис. людей. Чого вдерлися до чужої країни? Про яку демократію може йтися?» - наголосив О.ЛУКАШЕНКО.
Що стосується самої опозиції, то О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що називає опозиціонерів п`ятою колоною, яка робить бізнес, прикриваючись опозиційною діяльністю.
«Їхня опозиційність - це бізнес. Їм не важливо, що буде з країною, народом. Це їх не цікавить. Вони роблять все, щоб зруйнувати країну і сісти в крісло влади», - наголосив білоруський лідер.