Чиновник, який відмовився говорити українською, постане перед судом

Окружний адміністративний суд міста Києва 13 вересня 2011 року о 14 год. 15 хв. розпочне розгляд справу за позовом Державного спеціалізованого видавництва «Вища школа», інтереси якого представляє юрист Сергій КОСТЯНЧУК, до старшого державного інспектора праці територіальної державної інспекції праці у м. Києві Артема ЛЕВШИНА.

Про це УНІАН повідомили у видавництві "Вища школа". Засідання у справі відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1.

У видавництві уточнили, що позивач просить суд визнати неправомірними дії згаданого чиновника щодо застосування не української, а російської мови під час виконання ним своїх службових обов’язків.

Як повідомляв УНІАН, Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Вища школа» 25 серпня подало судовий позов до інспектора територіальної державної інспекції праці у м. Києві А.ЛЕВШИНА через його неправомірні дії – державний службовець демонстративно відмовився говорити української мовою.

За словами заступника директора видавництва «Вища школа» Сергій КОСТЯНЧУКА, який забезпечує юридичний захист видавництва, 23 серпня 2011 р., інспектор А.ЛЕВШИН з’явився до директора ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Вища школа» Андрія САВЧУКА. «Під час пояснення причин свого візиту та роз’яснення прав особи, що підлягає перевірці, А.ЛЕВШИН почав говорити суржиком – не зміг назвати правильно навіть найменування свого місця роботи», - сказав С.КОСТЯНЧУК. Він зауважив, що «розмова відбувалась в присутності трьох осіб, якими складений акт та записувалась на диктофон».

За словами С.КОСТЯНЧУКА, на зауваження та прохання до державного службовця розмовляти державною мовою А.ЛЕВШИН демонстративно продовжив спілкування російською мовою.

Також С.КОСТЯНЧУК підкреслив: «Особливо вражає така цинічна поведінка державного службовця в переддень 20-річчя Незалежності України, в День Державного прапора України».