Литвин придумав зробити голосування на виборах добровільно-примусовим

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за обов`язковість голосування на виборах кожної людини, яка має право обирати і бути обраною.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, потрібно визнати, що «немає досконалої виборчої системи і кожна з них має свої позитиви і негативи». «Це добре видно на прикладі України, де вже перепробували всі виборчі системи - мажоритарну, змішану і пропорційну», - зауважив В.ЛИТВИН.

На його переконання, «закон про вибори - це концентрований вираз політики, позицій тих політичних сил і тих політиків, які можуть вплинути на прийняття цього закону і на його ключові положення». На думку керівника українського парламенту, закон про вибори має бути таким, щоб, по-перше, давати людям можливість персональної оцінки своїх представників, по-друге, надавати їм право відкликати депутата в разі, якщо він не виправдав надій, які на нього покладались, а по-третє, примушувати народного депутата бути підконтрольним і звітувати перед людьми.

«Суспільство повинно зрозуміти, що запорукою розвитку країни є такі неодмінні передумови, як прозора, відповідальна підконтрольна людям влада, а також - відповідальний виборець, який усвідомлює, що влада така, яким чином він ставиться до обрання цієї влади», - наголосив В.ЛИТВИН. Він висловив впевненість в тому, що сьогодні, коли від волевиявлення людей залежить, що відбувається в Україні, треба, щоб кожен, хто має право обирати і бути обраним, скористався цим правом.

«На нинішньому етапі я поставив би питання про обов’язковість людини, яка має право голосу, брати участь у виборах, висловлювати свою позицію, щоб потім не було нарікань, звинувачень, що щось не так відбувається в країні, що влада є неадекватною», - пояснив В.ЛИТВИН, зазначивши, що в ряді країн участь у виборах є обов’язковою для всіх громадян. Він вважає, що треба домогтися, аби кожна людина свідомо робила свій вибір і несла за нього відповідальність. «Саме ці принципові підходи необхідно обговорити перш за все, а потім, якщо буде знайдено порозуміння щодо них, можна буде говорити про систему (виборів)», - сказав В.ЛИТВИН.