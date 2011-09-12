Вакарчук відмовився співати під банером Партії регіонів (додано відео)

Вакарчук відмовився співати на сцені, прикрашеній символікою Партії регіонів. Про це повідомляє ТСН. У суботу в Луганську під час концерту з нагоди дня міста з банера над сценою відрізали слова "Партія регіонів".

Це зробили перед виступами артистів.

За наявною інформацією, логотип відрізали з наполягання лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, який відмовився співати на сцені, прикрашеній символікою Партії регіонів.

Увечері, під час виступу Вакачука, банера над сценою не було.

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