Вакарчук відмовився співати під банером Партії регіонів (додано відео)
12:12, 12 вересня 2011Політика
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Луганськ святкував День міста
Вакарчук відмовився співати на сцені, прикрашеній символікою Партії регіонів. Про це повідомляє ТСН. У суботу в Луганську під час концерту з нагоди дня міста з банера над сценою відрізали слова "Партія регіонів".
Це зробили перед виступами артистів.
За наявною інформацією, логотип відрізали з наполягання лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, який відмовився співати на сцені, прикрашеній символікою Партії регіонів.
Увечері, під час виступу Вакачука, банера над сценою не було.
Відео з сайту YouTube
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