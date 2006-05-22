План заходів Саміту ГУАМ

22 – 23 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у Саміті ГУАМ, що відбудеться у Києві.

Як повідомили УНІАН в Офіційному інтернет-представництві глави Української держави, у вівторок, 23 травня, на 9.55 заплановано прибуття глав держав - Президента Азербайджану, Президента Грузії, Президента Литви, Президента Молдови, віце-президента Болгарії - до Секретаріату Президента України.

На 10.00 заплановано пленарне засідання.

О 12.10 очікується підписання документів Саміту ГУАМ.

На 12.30 заплнована прес-конференція глав держав – учасниць ГУАМ.

О 13.00 відбудеться презентація поштової марки, присвяченої Саміту ГУАМ, а о 13.10 – церемонія фотографування Президентів країн – учасниць ГУАМ.

Нагадаємо, планується, що у ході заходу буде офіційно оголошено про перетворення ГУАМ на міжнародну організацію «Організація за демократію і розвиток – ГУАМ» зі штаб-квартирою у столиці України. Заплановано також підписання статуту організації та Спільної декларації.