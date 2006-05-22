На карті Європи з`явиться нова країна

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13:23, 22 травня 2006Політика
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Жителі Чорногорії проголосували за незалежність від Сербії
Жителі Чорногорії проголосували за незалежність від Сербії в ході проведеного в неділю референдуму.
Представники виборчої комісії Чорногорії у понеділок оголосили офіційні результати референдуму, підтвердивши, таким чином, остаточний розпад колишньої Югославії, повідомляє Бі-Бі-сі.
"За незалежність від Сербії проголосували 55,4% виборців, проти - 44,6%", - заявив голова комісії, словацький дипломат Франтішек Липка.
Згідно домовленості з Євросоюзом, прихильники незалежності повинні були набрати мінімум 55% голосів, щоб добитися відділення Чорногорії від Сербії.
За словами Липи, явка на виборчі ділянки склала 86,3%.
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