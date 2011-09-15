Наливайченко назвав дві найбільші загрози для майбутніх виборів

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що попередні висновки Венеціанської комісії стосовно урядового законопроекту про вибори народних депутатів підтверджують, що влада готується до спотворення результатів парламентських виборів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Нашої України».

«Як справедливо роблять висновок європейські експерти, законопроект про вибори, який готує Міністерство юстиції, легалізує механізми для втручання влади у виборчий процес і маніпулювання результатами голосування. Цей законопроект не передбачає чіткої можливості оскаржити результати виборів та дозволяє дільничним виборчим комісіям оголосити недійсними результати голосування на сумнівних підставах», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Найбільшими загрозами для проведення чесних парламентських виборів в Україні, на його думку, є запровадження корумпованої і контрольованої адмінресурсом змішаної виборчої системи, а також підвищення виборчого бар’єру для партій до 5%.

«Владний законопроект передбачає збереження монополії партій на формування виборчих списків, політичну безвідповідальність депутатів-мажоритарників та передачу голосів виборців від одних партій до інших. У разі ухвалення владного законопроекту, політичний вибір більшості українців буде грубо спотворений», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його переконання, єдина якісна альтернатива такому сценарію – проведення парламентських виборів за відкритими виборчими списками, які передбачають одночасно персональну та політичну відповідальність депутатів перед виборцями.

«За останній час наша політична сила представила ясні пропозиції, як провести вибори у чесний і демократичний спосіб. Для суспільства ця справа становить стратегічну важливість, і ми пропонуємо конкретні кроки. Бачимо продумані рекомендації міжнародних експертів і таких громадських організацій, як, скажімо, Комітет виборців України. Якщо європейські і демократичні вимоги не будуть виконані, вибори стануть профанацією», - зазначив політик.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав усі опозиційні та демократичні сили спільно протидіяти ухваленню антидемократичного владного законопроекту про вибори та підтримати зареєстрований в парламенті «Проект Виборчого кодексу» № 4234-1, який передбачає вибори депутатів парламенту за відкритими регіональними виборчими списками.