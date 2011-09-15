У Тимошенко - температура

Стан здоров’я екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО різко погіршився і у неї спостерігається підвищена температура.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам на брифінгу заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщина» Сергій ВЛАСЕНКО.

«Вчора стан здоров’я Юлії ТИМОШЕНКО різко погіршився і у неї висока температура – близько 38 градусів», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО не має будь-якого медичного обслуговування. «Що треба ще цій владі, щоб невинувату людину, яка перебуває в місці позбавлення волі, випустити на свободу?», - запитав народний депутат.

Він нагадав, що ще 25 днів тому захист Ю.ТИМОШЕНКО почав вимагати допуску до екс-прем’єр-міністра її особистого лікаря та медсестри для повного медичного обстеження, однак досі такого дозволу не надано.

С.ВЛАСЕНКО повідомив, що сьогодні він намагатиметься зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО і після цього матиме повну картину її стану здоров’я.

В той же час він не зміг сказати більш точно, що за хвороба у Ю.ТИМОШЕНКО, пославшись на те, що він не лікар. «Я не готовий зараз діагностувати хворобу ТИМОШЕНКО», - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи може це бути ангіна, про що написали деякі ЗМІ, С.ВЛАСЕНКО припустив, що це цілком ймовірно. «Скоріше за все це так. У неї висока температура і болі в горлі, однак точний діагноз я не можу сказати», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи оглядав Ю.ТИМОШЕНКО лікар з СІЗО, С.ВЛАСЕНКО зауважив, що вже був прецедент, коли лікар з СІЗО оглядав екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА і написав, що він цілком здоровий. «Ми не хочемо повторення таких інсинуацій», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО також не став відповідати на запитання, чи просила Ю.ТИМОШЕНКО передати їй якісь ліки. Він пояснив це тим, що без діагнозу лікарів лікування в повному обсязі неможливе.