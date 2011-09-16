Пукач був готовий повідомити про багато інших убивств

Колишній голова Служби безпеки України (СБУ) Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що екс-керівник Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ був готовий повідомити дані не тільки про смерть журналіста Георгія Гонгадзе, а й про інші вбивства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав в ефірі телеканалу.

"ПУКАЧ відразу ж після затримання погодився співпрацювати зі слідством Генеральної прокуратури. Він обіцяв назвати замовників убивства. Він говорив, що готовий назвати й інші вбивства, й інформацію про них, зокрема, відомих людей і журналістів", - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також додав, що колеги О.ПУКАЧА з МВС могли перешкоджати СБУ у встановленні місця його знаходження.

"Це потрібно розслідувати, але, судячи з того, що його не могли знайти, і обманювали нас і давали нам інформацію, що він за кордоном, що він у Дніпропетровську, в Донецьку, ще десь. Тобто була організована якісна дезінформація не аматорського плану. Саме тому працювали три засекречені групи СБУ. Саме тому ми не могли інформувати про свої дії ні міліцію, ні інші правоохоронні органи", - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Екс-голова СБУ також упевнений, що правоохоронним органам сьогодні необхідно розсекретити матеріали цієї справи, щоб усі змогли, нарешті, дізнатися імена замовників убивства Г.Гонгадзе.

"Я хочу, щоб судді почули нас, простих людей: розсекретьте справу! Які такі секретні матеріали є у справі, через які тримають в таємниці свідчення ключового свідка?!", - сказав він.

"Для того, щоб приховати тих, кого називає виконавець убивства - замовників, а покарати потрібно саме їх", - додав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, відповідаючи на запитання, чому матеріали справи засекречені.

На його думку, при повній публічності О.ПУКАЧ зміг би назвати замовників убивства, і тоді для встановлення істини правоохоронні органи вели б роботу не тільки з екс-Президентом України Леонідом КУЧМОЮ, але й з іншими особами, зокрема, з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також вважає неправдивими заяви О.ПУКАЧА про те, що Г.Гонгадзе готував державний переворот.

"Я не вірю в такі свідчення, таких даних не було. Ніяких переворотів жоден журналіст в Україні не готував, тим більше, державних. Це повна ахінея!", - сказав екс-глава СБУ.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було знайдено обезголовлене тіло, яке, за висновком експертів, могло належати журналістові.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний - екс-генерал МВС О.ПУКАЧ - перебував у розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

Генпрокуратура України 31 березня 2011 затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу О.ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО і журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 умисно вчинив вбивство останнього.

Справа О.ПУКАЧА розглядається у Печерському райсуді в закритому режимі.