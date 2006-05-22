”Нафтогаз” визнав, що винен, але всім вибачає

НАК «Нафтогаз України» підтверджує, що має поточну заборгованість за поставлений у січні-лютому «РосУкрЕнерго» газ у розмірі понад 400 млн. доларів.

Про це сказав в.о. директора з фінансових та інвестиційних питань, начальник Департаменту економіки і цінової політики НАК «Нафтогаз України» Ярослав ДИКОВИЦЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві, коментуючи інформацію ЗМІ про нібито існуючий борг компанії перед «РосУкрЕнерго» в 413 млн. доларів.

«Немає такого, що ми чотири місяці не платимо за газ, ми платимо за газ. Заборгованість утворилася в момент розриву розрахунків «Газпрому» «Нафтогазу України» за послуги з транзиту газу», - сказав Я.ДИКОВИЦЬКИЙ.

При цьому він додав, що компанія постійно розраховується за газ, і це поточна заборгованість, яка утворилася в момент складання актів прийому-передачі.

Як повідомляв УНІАН, тижневик "Дзеркало тижня" (№19 (598) від 20 травня 2006 року) повідомив із посиланням на протокол переговорів робочих груп НАК "Нафтогаз України", ВАТ "Газпром" і компанії "РосУкрЕнерго АГ" від 10-11 квітня 2006 року, що борг НАК "Нафтогаз України" перед ВАТ «Газпром» (Росія) і компанією «РосУкрЕнерго» (Швейцарія) за поставлений у січні-лютому 2006 року до України природний газ перевищує 413 млн. 344,65 тис. доларів.