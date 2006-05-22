Мінімальну зарплату піднімуть раніше?

Міністерство праці і соціальної політики України готує пропозиції про перенесення введення мінімальної зарплати на рівні 400 грн. з 1 грудня на 1 вересня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту Державного соціального захисту населення Міністерства праці Віталій МУЖЧИНІН сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, Мінпраці також готує пропозиції про додатковий соціальний захист населення.

З 1 липня, повідомив В.МУЖЧИНІН, мінімальна зарплата в Україні буде підвищена до 375 грн. На сьогодні вона становить 370 грн., а прожитковий мінімум однієї дорослої людини - 496 грн.

При цьому він зазначив, що збільшення мінімальної зарплати до рівня прожиткового мінімуму заплановане довести до кінця 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, уряд підтримав на початку березня ініціативу Федерації профспілок про підвищення прожиткового мінімуму до 734 грн. з 2007 року.