СБУ з’ясує, чи не постраждало право Зварича на презумпцію невинуватості

Оболонський районний суд Києва зобов’язав керівництво Генеральної прокуратури та СБУ перевірити дані, викладені у заяві колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА, що під час досудового слідства окремі посадові особи цих відомств порушили його презумпцію невинуватості, розголосивши окремі матеріали слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну окрему ухвалу за заявою І.ЗВАРИЧА сьогодні після оголошення йому вироку зачитала колегія суддів, яка розглядала його справу.

Як зазначається в ухвалі, суд першої інстанції позбавлений можливості встановити порушення прав І.ЗВАРИЧА на невинуватість під час досудового слідства, оскільки подана ним заява не є предметом розгляду справи, отже, надані підсудним матеріали не підлягають з’ясуванню в цьому судовому засіданні.

У той же час своєю ухвалою суд зобов’язує посадових осіб Генпрокуратури та СБУ провести відповідну перевірку викладених І.ЗВАРИЧЕМ даних і за наслідками цієї перевірки вжити заходів для попередження виникнення подібних ситуацій в подальшому.

Як зазначається в окремій судовій ухвалі, вона може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 15 діб з моменту її оголошення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 вересня, Обонський райсуд Києва оголосив вирок у справі екс-судді І.ЗВАРИЧА. Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах.

Іншого суддю цього суду В’ячеслава ЛЮБОШЕВСЬКОГО, який виступав посередником в отриманні І.ЗВАРИЧЕМ хабарів, засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Довідка УНІАН. Кримінальну справу стосовно І.ЗВАРИЧА було порушено в грудні 2008 року - він підозрювався в одержанні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.ЗВАРИЧ переховувався, але був затриманий у березні 2009 року.