Прес-конференція «Стан української армії»

У середу, 21 вересня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Стан української армії».

В ході прес-конференції будуть представлені результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна з 18 по 20 вересня 2011 р.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесені питання:

1. Якою повинна бути українська армія?

2. Чи здатна українська армія захистити країну у разі військової загрози?

3. Від яких країн, на думку українців, може виходити військова загроза?

4. Чому українці не хочуть служити в армії?

У прес-конференції візьмуть участь:

1. Володимир ЗАСТАВА, директор департаменту комунікацій Інституту Горшеніна;

2. Марина ТКАЧЕНКО, експерт у сфері соціального проектування.

Адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14.

Контакт для ЗМІ: (044) 230 49 63.