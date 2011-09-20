Прес-конференція «Стан української армії»
У середу, 21 вересня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Стан української армії».
В ході прес-конференції будуть представлені результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна з 18 по 20 вересня 2011 р.
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.
На прес-конференцію винесені питання:
1. Якою повинна бути українська армія?
2. Чи здатна українська армія захистити країну у разі військової загрози?
3. Від яких країн, на думку українців, може виходити військова загроза?
4. Чому українці не хочуть служити в армії?
У прес-конференції візьмуть участь:
1. Володимир ЗАСТАВА, директор департаменту комунікацій Інституту Горшеніна;
2. Марина ТКАЧЕНКО, експерт у сфері соціального проектування.
Адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14.
Контакт для ЗМІ: (044) 230 49 63.