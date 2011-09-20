Симоненко закликає до боротьби проти антинародних реформ

Комуністи категорично засуджують урядовий законопроект №9127, котрий скасовує пільги 10 млн. громадян, і закликають усіх приєднатися до боротьби проти антинародних реформ. Про це заявив лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО, виступаючи на мітингу в Чернігові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, за словами П.СИМОНЕНКА, «комуністи єдині, хто виступив з категоричним засудженням урядового законопроекту 9127, який фактично позбавляє заслужених пільг понад 10 мільйонів громадян України. Зокрема афганців, чорнобильців, ветеранів війни і праці, «дітей війни», всіх категорій громадян, які мають заслужене право рацію на пільги і державну підтримку».

Лідер КПУ зазначив, що сьогодні, виступаючи з трибуни Верховної Ради, він закликав усіх, «кому не байдужа доля країни, не мовчати і приєднатися до нашої боротьби проти антинародних реформ, зокрема й проти принизливого антисоціального законопроекту №9127. Наш заклик почуто, і те, що відбувається зараз біля Верховної Ради, той протест — яскраве підтвердження моїх слів», - заявив П.СИМОНЕНКО.

За інформацією прес-служби, сьогодні, 20 вересня, на центральній площі Чернігова лідер КПУ урочисто відкрив пам`ятник Леніну, який знаходився на капітальному ремонті.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Даним законопроектом, по суті, відміняється ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняним до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Проектом закону також пропонується надати Кабінету міністрів право визначати розміри і механізми виділення соціальної допомоги і пільг.

Законопроектом пропонується встановити, що погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, здійснюватиметься в порядку і терміни, встановлені Кабінетом міністрів України з урахуванням результатів аналізу наявних фінансових ресурсів держави.

Сьогодні, 20 вересня, кілька тисяч чоловік біля Верховної Ради протестували проти прийняття цього закону.