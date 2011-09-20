Азаров: треба вміти жити за чужі гроші

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає залучення кредитів обов`язковою умовою розвитку економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час своєї лекції «Столипінські реформи і сучасні виклики для України» для студентів Київського національного економічного університету імені Гетьмана.

«Кредит – обов`язкова умова розвитку економіки. Можна жити без кредиту? Звісно, не можна. Завжди можна спокійно жити за чужі гроші. Поки розвиваємося. Це треба вміти і в молодості, і в старості, і в зрілі роки», - сказав М.АЗАРОВ, підкресливши при цьому, що до кредитів все одно потрібно ставитися обережно. «Ніколи не можна переступати за той поріг, за яким життя в кредит пов`язане з втратою всього іншого, всього найголовнішого. Тобто завжди треба знати, що є певна межа, переступити яку не можна. Але для країни, що розвивається, жити в кредит - це цілком нормальне явище», - зазначив Н.АЗАРОВ.

Крім того, він ще раз повторив, що досвід реформ Петра Столипіна залишається для України актуальним і сьогодні, зокрема в питаннях реформування сільського господарства. Він зазначив, що аграрна реформа в Україні після прийняття закону про ринок землі має привести до модернізації сільського господарства. На думку М.АЗАРОВА, аграрний сектор економіки сьогодні є одним з найпривабливіших для інвестування та бізнесу.

У той же час, кажучи про залучення кредитів в економіку, він зазначив, що уряд прагне не брати довгострокових кредитів. За словами прем`єр-міністра, уряд робить усе, щоб економіка розвивалася і повернення цих кредитів не було болісним для населення країни та економіки в цілому.