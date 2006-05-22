Порошенко визрів до компромісу

Блок «Наша Україна» вважає некоректним підписання коаліційної угоди не всіма політичними силами, які знаходяться зараз в переговорному процесі щодо створення демократичної коаліції, а лише частиною – Блоком Юлії Тимошенко і Соціалістичною партією України, але водночас констатує, що позиції трьох політичних сил наближаються до узгодженого варіанту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам представник «Нашої України» Петро ПОРОШЕНКО.

За його словами, «Наша Україна» могла одноосібно або з соціалістами підписати угоду і почати її оприлюднювати, але вони вважають це некоректним.

На переконання представників «Нашої України», необхідно погодити остаточний компромісний текст угоди між всіма учасниками коаліції, в якому чітко передбачити програмні засади, а також відповідальність політичних сил, і потім вже підписувати.

При цьому П.ПОРОШЕНКО наголосив, що в угоді не повинно бути вилучень. (БЮТ і СПУ пропонували винести за рамки угоди домовленості про посади прем’єра і спікера – УНІАН). На його переконання, в угоді має бути чітко виписана відповідальність кожної політичної сили, і це все має бути скріплено підписом – «іншої альтернативи не існує», - підкреслив П.ПОРОШЕНКО.

Він вважає, що спочатку необхідно погодити всі програмні питання діяльності коаліції та до цього часу винести за рамки пакету всі кадрові пропозиції, і лише після домовленостей про змістовну частину угоди і визначення завдань розглядати питання про принципи кадрової політики. Але не прізвища кандидатів на посади, а яким чином буде зафіксована відповідальність політичної сили за діяльність того чи іншого представника органа влади, «як буде забезпечуватись цементування коаліції, щоб будь-які зовнішні конфлікти не викликали розпад коаліції», - наголосив П.ПОРОШЕНКО.

Він підкреслив, що «Наша Україна» жодного разу не обговорювала конкретну кандидатуру на посаду прем’єр-міністра. В той же час він запевнив журналістів, що «келейно жодне кадрове рішення розглядатись не буде». Він підкреслив, що президія і політрада партії будуть вирішувати це питання публічно. Не виключивши навіть, що при цьому будуть присутні представники ЗМІ.

П.ПОРОШЕНКО наголосив, що «Наша Україна» готова піти на широкий компроміс. «В тому числі і кадровий – для того, щоб ми зафіксували виконання тих принципових програмних положень, які ми запропонували», - зауважив він.

При цьому П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що позиції всіх трьох політичних сил наближаються. Він звернув увагу на останню пропозицію соціалістів про те, що кадрові питання необхідно обговорювати після того, як будуть вирішені принципові питання.

«Треба уникати складних питань, тому що ми в будь-якому разі зіткнемося з ними під час спільної роботи в коаліції», - зазначив він.

За словами П.ПОРОШЕНКА, вже сьогодні в рамках трійки треба узгоджувати питання щодо приватизації землі, вступу України до НАТО, євроатлантичної інтеграції та законопроектам, що стосуються вступу України до СОТ.

«Треба давати відповіді сьогодні, тому що, незнайшовши порозуміння з принципових питань, в будь-якому разі це викличе або конфлікт, або непорозуміння, або блокування роботи наступної влади», - наголосив П.ПОРОШЕНКО.

Він також зауважив, що 26 березня одразу після виборів амбіції всіх переможців політичних сил були занадто високими для того, щоб шукати компроміс. За його словами. потрібен був певний час для того, щоб політичні сили зрозуміли необхідність пошуку компромісу. «Мені здається, що настав час, коли політичні сили розуміють, що під тиском перемогти неможливо. Що на сьогоднішній день потрібно іти на компроміс – я це відношу до всіх політичних сил – учасників переговорів», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він також повідомив, що станом на 11.00, коли почалось засідання депутатської групи, в якій він брав участь, зустріч Юлії ТИМОШЕНКО і Олександра МОРОЗА не відбувалась. Але, на його переконання, такі зустрічі мають проходити.

Відповідаючи на запитання, чи може він підтвердити слова одного з лідерів БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА, що вже сьогодні може відбутися підписання коаліційної угоди, П.ПОРОШЕНКО відповів: «Я жодного разу не спростовував повідомлення шановних представників БЮТ, коли вони казали, що щось сьогодні буде підписано – я не буду цього робити і сьогодні».

Він також повідомив, що коаліційна угода, запропонована Партією регіонів, в жодному керівному органі «Нашої України» не розглядалась.

Як відомо, вчора лідер СПУ Олександр МОРОЗ, а сьогодні О.ТУРЧИНОВ заявили, що текст коаліційної угоди між СПУ і БЮТ повністю погоджено, і не виключили, що до кінця понеділка ці дві сили підпишуть його. При цьому вони висловлювали сподівання, що до них приєднається “Наша Україна”. Натомість представник “Нашої України” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ повідомив, що сьогодні на засіданні президії та завтра на засіданні політради партії “Народний Союз Наша Україна” обговорюватиметься питання підписання коаліційної угоди.