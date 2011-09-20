Афганців і чорнобильців підтримала громадянська акція «Вперед»

Активісти Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» підтримують вимоги воїнів-афганців та чорнобильців, які сьогодні під стінами Верховної Ради протестують проти скасування пільг, гарантованих їм законодавством.

Про це заявив начальник штабу Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Андрій ПАНАЕТОВ, який разом з активістами знаходиться у лавах мітингувальників на площі біля парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі організації.

«Я сам – колишній військовий офіцер, чорнобилець другої категорії. Разом зі мною під парламент прийшли учасники акції «Вперед», серед яких є і чорнобильці, і афганці. Ми підтримуємо цю акцію протесту не тільки як активісти громадянського руху, але й як громадяни України, яких уряд намагається незаконно позбавити пільг, раніше наданих законодавством і гарантованих Конституцією», - підкреслив А.ПАНАЕТОВ.

«Ми вважаємо абсолютно незаконними норми, передбачені у прийнятому в першому читанні урядовому законопроекті із блюзнірською назвою «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», - зазначив А.ПАНАЕТОВ.

Громадянський активіст звернув увагу на статтю 46 Конституції України, якою передбачено, що пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. А згідно статті 22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Всупереч цьому 9 вересня 2011 року депутати Верховної Ради проголосували у першому читанні за поданий Кабміном законопроект (№9127), який фактично ліквідовує пільги ветеранам війни, воїнам-інтернаціоналістам, чорнобильцям та іншим категоріям громадян, гарантовані законодавством України.

У свою чергу народний депутат України, голова Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА наголосила, що скасування соціальних пільг означатиме, що сотні тисяч сімей в Україні позбавляться навіть тієї мізерної грошової допомоги, яку їм гарантувало законодавство України.

«За останні півтора роки - час роботи уряду, очолюваного Миколою АЗАРОВИМ, українці стали ще біднішими. Всі ми бачимо, якими темпами зростають ціни на основні продукти харчування та житлово-комунальні послуги. В цій ситуації ми вважаємо глибоко аморальними дії Кабінету міністрів, який з одного боку збільшує витрати на утримання чиновників та депутатів, а з іншого - вносить до парламенту законопроекти, які позбавляють людей заслужених ними соціальних пільг», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Сьогодні ми підтримуємо законні вимоги людей, які вийшли на вулицю, і вимагаємо негайно припинити наступ на права та гарантії соціального захисту громадян України», - підкреслила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА поінформувала, що у п’ятницю, 23 вересня, відбудеться Народна колегія Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», де будуть затверджені подальші дії у відстоюванні соціальних пільг.