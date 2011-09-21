Google+ стала відкритою для всіх

Соціальна мережа Google + тепер відкрита для всіх бажаючих, хоча раніше для реєстрації слід було отримати запрошення, заявив віце-президент Google Вік Гундотра в офіційному блозі компанії Google.

Соціальна мережа Google +, запущена наприкінці червня - один з головних конкурентів Facebook, зауважує РІА "Новости". За перші чотири місяці після відкриття користувачі реєструвалися в соцмережі Google рекордними темпами при тому, що для цього їм необхідно було отримати запрошення.

Нова соцмережа Google отримала ряд конкурентних переваг, серед яких можливість об`єднання друзів у кола та групові відеочати.

За даними дослідницької компанії ComScore, кількість користувачів соцмережі Google + ще на початку серпня перевищила 25 мільйонів осіб. Для порівняння: кількість користувачів Facebook перевищує 750 мільйонів, однак позначки в 20 мільйонів Google + досягла в 48 разів швидше за Facebook і в 43 рази швидше за Twitter.