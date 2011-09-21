Янукович зустрівся з Обамою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з Президентом США Бараком ОБАМОЮ підготовку до Саміту з питань ядерної безпеки, що відбудеться в березні 2012 року в Сеулі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, їхня зустріч відбулась під час Заходу високого рівня в рамках ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд».

Також В.ЯНУКОВИЧ провів короткі зустрічі з державним секретарем США Гіларі КЛІНТОН, прем’єр-міністром Туреччини Реджепом Таїпом ЕРДОГАНОМ.

З Р.Т.ЕРДОГАНОМ В.ЯНУКОВИЧ обговорив питання майбутнього візиту до Туреччини та стан двосторонніх відносин.

Крім цього, Президент України провів коротку зустріч із Президентом Бразилії Ділмою РУССЕФФ.