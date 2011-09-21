Янукович хвалиться у США, що влада стає прозорою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що влада має бути максимально відкритою для громадян.

Як повідомляє прес-служба глави держави, таке переконання він висловив, відповідаючи на запитання журналістів щодо ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд».

«Ініціатива президентів США і Бразилії знайшла досить широку підтримку. Програма «Відкритий уряд», прозорість, доступність, залучення до цих процесів громадянського суспільства, громадських організацій - це наше майбутнє... Ми повинні звикнути жити у прозорому світі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент висловив переконання, що створення такої системи також сприятиме боротьбі з корупцією та надмірною бюрократизацією системи державного управління. У цьому контексті він нагадав, що сьогодні в Україні вже робляться відповідні кроки, але наразі їх ще недостатньо.

Глава держави зазначив, що реформування країни сприятиме забезпеченню відкритої роботи влади. «Умови транспарентності, відкритості роботи влади - це те, що дають сьогодні реформи», - сказав Президент. Він зокрема нагадав про прийняття закону про доступ до публічної інформації.

«Чим більше людей ми будемо залучати до управління державою, чим більше суспільство знатиме про те, чим займається влада, які підходи до вирішення тих чи інших питань вона використовує, тим більше ми будемо об’єднувати здорове суспільство на шляху модернізації нашої країни», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

*** Міжнародна ініціатива «Партнерство «Відкритий уряд» була висунута Президентом США Бараком ОБАМОЮ у ході 65-ї сесії ГА ООН у вересні 2010 року.

Головна мета Ініціативи - сприяння прозорості державного управління, боротьба з корупцією та активізація більш широкого залучення до цих процесів представників громадянського суспільства. Партнерство матиме три основні напрями співробітництва: між урядами, між громадянськими суспільствами та між представниками приватного сектору.

Держави, що висловили готовність приєднатись до «Партнерства», мають розробити національні Плани заходів до Бразильського саміту (22 березня 2012 року).