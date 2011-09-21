Янукович розказав у США, чому кожний четвертий українець кинув курити

Запроваджена в Україні широкомасштабна програма реформ спрямована на створення таких умов життя, за яких люди будуть із впевненістю дивитись у майбутнє, дбати про своє благополуччя та здоров`я. Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, Віктор Янукович заявив у своєму виступі на засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними.

За словами глави Української держави, пріоритетом реформи системи охорони здоров`я в Україні на найближчий рік є модернізація системи первинної медичної допомоги. «Для багатьох українських регіонів це означатиме відродження сільської медицини, яка, на жаль, все ще знаходиться у складній ситуації. Так, ми максимально наблизимо медичну допомогу до громадянина, забезпечимо профілактику і раннє виявлення неінфекційних захворювань», - зазначив Президент України.

Ще одним пріоритетом державної політики України Віктор Янукович назвав боротьбу з тютюнопалінням. «Україна однією з перших у Східній Європі підписала відповідну Рамкову конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров’я. Завдяки підвищенню акцизу, жорсткішим вимогам щодо торгівлі, забороні реклами, обмеженню паління у громадських місцях вже є відчутні результати: можна стверджувати, кожен четвертий покинув палити», - наголосив глава держави.

Президент України у своєму виступі також відзначив успіх політики, спрямованої на боротьбу з травматизмом на дорогах. За його словами, завдяки комплексним заходам за три роки кількість загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні зменшилася у 2,4 раза.