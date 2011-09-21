Янукович - про справу Тимошенко: наші дії залежатимуть від рішення суду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре відкидає звинувачення у політичній вмотивованості кримінального переслідування екс-прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це ЯНУКОВИЧ повідомив в інтерв’ю Ассошиэйтед Пресс (Associated Press), відповідаючи на запитання, чи є політична складова у кримінальній справи проти Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми категорично відкидаємо такі звинувачення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляє інформагенція, Президент України відмовився сказати, що станеться з колишнім прем’єр-міністром, яка зараз перебуває у СІЗО в ході судового слухання справи за звинуваченнями у перевищенні службових повноважень.

В.ЯНУКОВИЧ лише зазначив, що усвідомлює, яку «величезну відповідальність» поклали на українську систему правосуддя арешт і суд над Ю.ТИМОШЕНКО.

Натомість Президент України наголосив на необхідності перегляду Кримінального кодексу України, який було ухвалено ще у 1962 році.

Разом з тим Президент відмовився спрогнозувати, коли нове законодавство набуде чинності і чи вплине воно на результат судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО.

«Рішення суду передбачити важко, і наші подальші дії будуть залежати від нього», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. 11 квітня 2011 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом перевищення службових повноважень під час укладення газових контрактів у 2009 році і завдання шкоди державі на суму більш як 1,5 млрд. грн.

Печерський районний суд Києва 5 серпня ухвалив рішення взяти Ю.ТИМОШЕНКО під варту за порушення порядку судового засідання, неповагу до суду і учасників процесу, зокрема, до свідків. Ю.ТИМОШЕНКО перебуває в Лук’янівському СІЗО.