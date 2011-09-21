У Києві вперше відбувся Молитовний сніданок

Сьогодні вперше в Україні відбувся молитовний сніданок за участю європейських та українських політиків, духовенства, громадських організацій та представників дипломатичного корпусу. Як передає кореспондент УНІАН, серед європейських гостей були президент Європейського християнського політичного руху (ЄХПР) Пітер ВОЗУ, координатор молитовної групи Німеччини Тіло ШТАЙНБЕРГ, представник ЄХПР у Східній та Південній Європі Лео ван ДЮЗБУРГ. Загалом до України приїхали представники 12 країн світу.

Молитовні сніданки в європейських країнах проводяться вже понад 50 років.

П.ВОЗУ, зокрема, висловив задоволення тим, що «Україна долучилась до давньої практики європейських країн у проведенні молитовних сніданків». «Завдання нашого руху, - сказав він, - наблизити кожного до християнських коренів, об’єднати християн».

Народний депутат, член колегії партії Християнсько-демократичний союз Оксана БІЛОЗІР відзначила символічність того, що «перший в Україні сніданок, який проходить у рамках Міжнародного християнського форуму, організованого Асоціацією християнських партій Східної Європи та ЄХПР, відбувається саме на дніпровських схилах, на святій апостольській землі». У свою чергу, Т.ШТАЙНБЕРГ висловив сподівання, що практика молитовних сніданків стане для України доброю традицією.

Під час сніданку політики, громадські діячі, експерти та предстоятелі церков обмінялися думками щодо політичних та соціальних проблем. Як повідомив народний депутат Володимир МАРУЩЕНКО, «ми розпочали дискусію щодо актуальних проблем сім`ї, і сподіваюсь її продовжити як під час сьогоднішніх парламентських слухань «Інститут сім`ї в Україні», ініціатором яких виступив ХДС, так і на завтрашньому Форумі християнських політиків».