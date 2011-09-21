Луценко підозрює, що прокуратура «працює» зі свідками

Печерський районний суд Києва сьогодні змушений був перенести на 27 вересня розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА через неявку на допит в якості свідка колишнього керівника кадрового апарату МВС України Миколи КУРКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після допиту третього свідка у справі зі сторони обвинувачення оголосив головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

У свою чергу екс-міністр МВС України Ю.ЛУЦЕНКО попросив суд викликати і разом в один день допитати як М.КУРКА, так і Валерія МЕЛЬНИКА, який на той час працював радником міністра, оскільки на переконання Ю.ЛУЦЕНКА, в разі допиту вказаних осіб в різні дні прокуратура може з одним із них «попрацювати».

Наступне судове засідання має відбутися 27 вересня о 9.15.