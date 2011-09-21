Луценко підозрює, що прокуратура «працює» зі свідками
Суд перенесли на 27 вересня
Печерський районний суд Києва сьогодні змушений був перенести на 27 вересня розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА через неявку на допит в якості свідка колишнього керівника кадрового апарату МВС України Миколи КУРКА.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після допиту третього свідка у справі зі сторони обвинувачення оголосив головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК.
У свою чергу екс-міністр МВС України Ю.ЛУЦЕНКО попросив суд викликати і разом в один день допитати як М.КУРКА, так і Валерія МЕЛЬНИКА, який на той час працював радником міністра, оскільки на переконання Ю.ЛУЦЕНКА, в разі допиту вказаних осіб в різні дні прокуратура може з одним із них «попрацювати».
Наступне судове засідання має відбутися 27 вересня о 9.15.