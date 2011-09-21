На італійський журнал подають до суду за «хтиву українку»

Львівська організація "Жіноча солідарність" позиватиметься до італійського журналу щодо паплюження честі українок

Київ, 21 вересня. УНІАН. Львівська міська організація "Жіноча солідарність" позиватиметься до італійського журналу щодо систематичного створення через свої публікації образу українок-повій та паплюження честі українських жінок.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила правозахисник Тетяна МОНТЯН.

"Я думаю, що ми почнемо з італійських судів за місцем реєстрації журналу", - сказала Т.МОНТЯН.

У свою чергу голова громадської організації "Жіноча солідарність" Наталія ЛЮДОВІЧІ додала, що після всіх відповідних процедур організація також звертатиметься до Європейського суду з прав людини.

"Ми будемо позиватися до італійського журналу, тому що ми бачимо, крім громадськості ніхто взагалі не збирається відстоювати честь і гідність українок за кордоном. Чому написали, що українка — хтива, з відбитком якогось комуністичного режиму на обличчі? Не росіянка, тому що Росія висловила б ноту протесту. Світ не дозволяє собі таких відгуків, а про українок можна писати все, що завгодно, і немає жодного прецеденту, коли хтось висловлює протест на такі публікації. Це журнал, тираж якого — 7 мільйонів", - у свою чергу додала заступник голови організації "Жіноча солідарність" Анна КУЗЮТА.

Крім того, Н.ЛЮДОВІЧІ та А.КУЗЮТА також планують звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Міністерства закордонних справ України з проханням запровадити моніторинг проблем українців за кордоном, зокрема, щодо порушення їх прав, та належного реагування Української держави на такі інциденти. На їхню думку, поширення іноземними ЗМІ стереотипу, що українські жінки є найманками та повіями, негативно впливає на міжнародний імідж України як держави.

"Одна громадська організація не може осягнути все. Ми не знаємо, скільки є таких публікацій. А це пишуть! Як на мене, цим повинна займатися держава. Імідж держави — це справа держави", - підкреслила А.КУЗЮТА.