The Independent: Європа попередила Януковича про фактор Тимошенко

Європейські лідери попередили українського Президента Віктора ЯНУКОВИЧА: якщо суд засудить Юлію ТИМОШЕНКО до тюремного ув’язнення, Україна може забути про більш тісну інтеграцію в ЄС. Про це пише британська The Independent у статті, переклад якої наводить «ИноПресса».

«Застереження прозвучало на двогодинній зустрічі В.ЯНУКОВИЧА і делегації політиків ЄС», що проходила в напруженій атмосфері, на полях форуму в Ялті, зазначає автор статті.

«Сподіваюся, ми дуже чітко донесли до нього думку, що верховенство закону має ключову важливість», - сказав після зустрічі міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ. За словами К.БІЛЬДТА, справа Ю.ТИМОШЕНКО обговорювалася детально, і В.ЯНУКОВИЧУ повідомили, що в разі її тюремного ув’язнення європейські парламенти навряд чи ратифікують угоду про тіснішу співпрацю з Україною. «Нас запевнили, що Президент дуже зацікавлений у пошуку рішення», - додав комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

«У кулуарах багато європейських дипломатів визнають, що імідж бездоганного демократа, який любить створювати собі Ю.ТИМОШЕНКО, можливо, не зовсім відповідає дійсності. Проте вони вважають, що процес над нею має політичне підґрунтя, і наполягають: суд - не місце для зведення політичних рахунків», - йдеться у статті.

«Джерела, близькі до Президента України, у вихідні припустили, що через парламент терміново проведуть закон про декриміналізацію провини, в якій звинувачують Ю.ТИМОШЕНКО", - сказано в статті. Проте 19 вересня голова Верховної Ради заявив, що законопроект буде заслухано, найраніше, наступного тижня.

Водночас прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ назвав "аморальною" ув`язку інтеграції в ЄС і справи Ю.ТИМОШЕНКО, заявивши, що уряд не має жодної влади над судами.

Довідка УНІАН. 11 квітня 2011 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України щодо Ю.Тимошенко за фактом перевищення службових повноважень під час укладення газових контрактів у 2009 році і заподіяння збитку державі на суму більш як 1,5 млрд. грн.

Печерський районний суд Києва 5 серпня прийняв рішення узяти Ю.ТИМОШЕНКО під варту за порушення порядку судового засідання, неповагу до суду і учасників процесу, зокрема, до свідків. Відтоді Ю.ТИМОШЕНКО перебуває в Лук’янівському СІЗО.

16 вересня заступник голови Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ заявив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наступного тижня внесе до Верховної Ради законопроект про декриміналізацію економічних злочинів.

Заступник голови АП уточнив, що йдеться про внесення змін до Кримінального кодексу України, до Кримінально-процесуального кодексу України, а також до Кодексу про адміністративні правопорушення.

При цьому А.ПОРТНОВ заявив, що законодавчі ініціативи глави держави не стосуватимуться осіб, які обвинувачуються і переслідуються за заподіяння збитку державі.

Водночас народні депутати України Арсеній ЯЦЕНЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ і Роман ЗВАРИЧ (фракція “Наша Україна - Народна самооборона”, партія “Фронт Змін”) зареєстрували у Верховній Раді України законопроект “Про внесення змін до деяких законів України» (щодо запровадження європейських стандартів в кримінальній юстиції). Зокрема, вони пропонують виключити з Кримінального кодексу статтю 365 «Перевищення влади або службових повноважень».