Єфремов пожартував: огорожі між владою та народом - це просто немислимо
Ой, а що таке на Банковій стоїть?
Лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що київська влада хоче обмежити проведення мітингів, оскільки боїться таких самих погромів, які періодично здійснюються під час масових акцій в європейських країнах.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку ОЄФРЕМОВ висловив на брифінгу, коментуючи проект порядку проведення в столиці недержавних масових заходів, згідно з яким проведення акцій буде заборонено поблизу адміністративних будівель.
Разом з тим О.ЄФРЕМОВ заявив: «Між владою і народом не повинні стояти ні огорожі, ні спецпідрозділи - це просто немислимо».
Водночас він припустив, що київська влада, ухвалюючи таке рішення, «стурбована, швидше за все, подіями, що відбуваються в європейських країнах».
«Ми бачили погроми в Греції, ми бачили ситуацію, що була у Великій Британії, і, випереджаючи ці події, вони роблять попередні кроки для того, щоб це не повторилося в нашій державі», - сказав О.ЄФРЕМОВ.
Як повідомляв УНІАН, на сайті київської влади 20 вересня було опубліковано проект рішення Київради про новий порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, кіно- і телезйомок у місті Києві. Згідно з документом, проведення зазначених заходів, зокрема, біля будівель, в яких розташовані державні органи влади або місцевого самоврядування, дозволяється на відстані не менш як 100 метрів.
Також проектом рішення передбачено низку підстав для відмови організаторам у наданні дозволу на проведення масових заходів.