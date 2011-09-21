Єфремов пожартував: огорожі між владою та народом - це просто немислимо

Лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що київська влада хоче обмежити проведення мітингів, оскільки боїться таких самих погромів, які періодично здійснюються під час масових акцій в європейських країнах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку ОЄФРЕМОВ висловив на брифінгу, коментуючи проект порядку проведення в столиці недержавних масових заходів, згідно з яким проведення акцій буде заборонено поблизу адміністративних будівель.

Разом з тим О.ЄФРЕМОВ заявив: «Між владою і народом не повинні стояти ні огорожі, ні спецпідрозділи - це просто немислимо».

Водночас він припустив, що київська влада, ухвалюючи таке рішення, «стурбована, швидше за все, подіями, що відбуваються в європейських країнах».

«Ми бачили погроми в Греції, ми бачили ситуацію, що була у Великій Британії, і, випереджаючи ці події, вони роблять попередні кроки для того, щоб це не повторилося в нашій державі», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, на сайті київської влади 20 вересня було опубліковано проект рішення Київради про новий порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, кіно- і телезйомок у місті Києві. Згідно з документом, проведення зазначених заходів, зокрема, біля будівель, в яких розташовані державні органи влади або місцевого самоврядування, дозволяється на відстані не менш як 100 метрів.

Також проектом рішення передбачено низку підстав для відмови організаторам у наданні дозволу на проведення масових заходів.