Нардеп радіє, що урядовий «план Барбаросса» не вдався

Масовий протест воїнів-афганців та чорнобильців проти рішення Верховної Ради України позбавити людей законних пільг - це урок для влади. Про це заявила в прямому ефірі «5 каналу» Наталія КОРОЛЕВСЬКА - народний депутат України (фракція «БЮТ - Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

За її словами, учасники мітингу-протесту зламали стан страху, який влада вселяла в людей. «Є межа беззаконню! Це сталося завдяки воїнам-афганцям, чорнобильцям, учасникам бойових дій - справжнім мужикам, які не побоялися вийти і заявити, що ми є, ми живі, і ми не дозволимо нас принижувати», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також вона додала, що дуже багато чого в державі залежить від готовності людей самоорганізовуватися для того, щоб не допускати свавільних рішень влади. Масові протести людей - це доказ того, що народ не дозволить більше себе обманювати, і він не буде мовчати, коли його позбавляють останнього. У той же час Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що воїнів-афганців та чорнобильців змусила вийти на протест порушена владою обіцянка про збереження пільг.

«Народним депутатам і чиновникам Кабміну зберегли всі пільги, але при цьому парламент посмів проголосувати за законопроект, який забирає пільги у чорнобильців, афганців, шахтарів і вчителів. Про Конституцію вже ніхто й не згадав. Саме тому люди самоорганізувалися, прийшли під Верховну Раду і змусили народних депутатів відповідати за свої слова. Урядовий «план Барбаросса» щодо скасування пільг не вдався », - заявила глава комітету.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, непопулярні реформи і урізування пільг влада повинна починати з себе. «Щороку по 800 млн. грн. витрачається на оздоровлення депутатів, перевезення депутатів, підтримку санаторно-курортних закладів Державного управління справами і т.д. Уріжте всі свої соціальні пільги, скоротіть всі свої штати, скоротіть бюджет на утримання влади, покажіть людям, що ви реально можете боротися з корупцією, перестаньте красти і після цього приходьте і просіть у людей мандат довіри на проведення реформ. Я б виходила до людей тільки після того, як позбавила б усіх депутатів, весь Кабмін, всіх великих держчиновників всіх пільг», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

На 20 вересня планувався розгляд цього законопроекту в другому читанні. Однак під Верховною Радою зібралися тисячі людей. Воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР. Їм намагалися завадити представники правоохоронних органів. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях ВР.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на переговори представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закон, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.