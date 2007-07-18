Литвин: після виборів ”контрольний пакет” буде у Партії регіонів

08:00, 18 липня 2007
Політика
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Верховна Рада оновиться на 30%, але яких?..

ЛитвинЛідер Народної партії Володимир ЛИТВИН прогнозує, що в результаті дострокових парламентських виборів Верховна Рада України оновиться на 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі (Крим).

"Я думаю, що Верховна Рада оновиться десь відсотків на тридцять, не більше", - сказав В.Литвин. При цьому він наголосив важливість, щоб ці 30% були тими політичними силами, які стануть "ферментами, які не дадуть крайнощам перекинути країну". "Це дуже важливо. Тому що сьогодні ця стійкість може у будь-який момент бути перекинута".

Він також висловив думку, що після виборів "контрольний пакет" у Верховній Раді України належатиме Партії регіонів. "Я думаю, що контрольний пакет повинен бути у Партії регіонів", - сказав В.Литвин, зазначивши, що навіть "простий аналіз" показує, що якщо за ПР проголосує "один Донбас, Луганська область проголосує", це "вже говорить про те, що контрольний пакет у них буде".

В.Литвин також заявив, що в парламенті після виборів не буде та коаліція, яка існувала у ВР V скликання. "Я не думаю, що буде коаліція в нинішньому вигляді, деяких членів уряду не буде", - прогнозує лідер Народної партії.

Він також заявив, що ВР V скликання "розвалив" не Президент України Віктор ЮЩЕНКО, а розвалила сама Верховна Рада України. В.Литвин також сказав, що не бачить різниці між сьогоднішньою опозицією і коаліцією в парламенті країни. На його думку, цей поділ на опозицію і коаліцію відбувся тільки через ситуативні обставини, а не з ідейних міркувань. В.Литвин також додав, що перед виборами в так званій опозиції стає дедалі тісніше, тому що дуже багато політичних партій зараховують себе до опозиції, хоча нею насправді не є.

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